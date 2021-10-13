مدير “الجونة السينمائي” يكشف حقيقة إصابته في رقبته في حريق مقر المهرجان اليوم

ابو ظبي - احمد الجزار - علق انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، ما تم تداوله مؤخرًا بإصابته بحروق في رقبته، بسبب حريق إحدى قاعات مهرجان الجونة السينمائي صباح اليوم الأربعاء.

ونفى انتشال تلك الأنبار التي انتشرت بعد ملاحظة الجمهور آثار إصابة في رقبته، على هامش المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة والذي أقيم اليوم بعد ساعات من السيطرة على الحريق.

وأوضح انتشال التميمي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها، أن ما ظهر على رقبته لم يكن بسبب الحريق، وأنه لم يحضر الواقعة حيث كان بالمستشفى يجري بعض الفحوصات الطبية.

وشهد مكان مهرجان الجونة السينمائي في الساعات الأولى من صباح اليوم حريقًا في إحدى القاعات بالمهرجان، وتمكنت القوات المدنية من السيطرة على الحريق، وتبدأ فعاليات المؤتمر غدًا الخميس، بحضور النجوم العرب والمصريين والأجانب.

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