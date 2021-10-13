فنان يعلن غيابه عن حضور مهرجان الجونة بسبب الخمور والأحضان

ابو ظبي - احمد الجزار - أثار الفنان مصطفى درويش جدلا كبيرة من خلال منشور جديد له عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يؤكد فيه عدم حضوره مهرجان الجونة السينمائي، بسبب الخمور والاحضان .

وكتب مصطفى درويش في منشوره: يا جدعان أنا لا بشرب خمره ولا بلبس قصير ولا بحضن في حد ولا رايح مهرجان الجونة والله.

وانهالت التعليقات من الجمهور على منشور محمد رمضان كالتالي: أولًا كل واحد حر وعارف الحلال من الحرام والصح من الغلط محدش ليه حق يحاكم حد، ربنا غفور رحيم ومحدش معصوم من الغلط، طب بتدافع ليه اتفرج في صمت وخلاص، استقامة بتاعتنا مش إننا نشجع الفسق اللي بيحصل.

واستنكر أحد المتابعين من تعليق منشور مصطفى درويش إذ كتب: ويعني اللي بيعملوا الحاجات دي المفروض نتمنى يولعوا مثلا؟، حلو انك تبقى شايف نفسك شخص كويس، بس من غير ما تنتقد حد خصوصا أنك في مجال أغلبية الناس فيه بتعمل دا، دا غير ان الله حليم ستار.

الغريب أن مصطفى درويش كان ضمن حضور فريق عمل بـ100 وش العام الماضي في المهرجان وقام بالمشاركة في أحد الاستعراضات.

وكان مصطفى درويش استنكر من شماتة البعض في حريق الجونة السينمائي، إذ كتب في منشور آخر له: مافيش إنسان سوي يفرح في حريق مكان في بلده ومكان مهم جدا كمان لفن وسياحه بلده غير لو كان تعبان نفسيا.. استقيموا يرحمكم الله.

يُشار إلى أن حريق هائل قد اندلع صباح اليوم في إحدى قاعات مهرجان الجونة السينمائي، وانطلقت قوات الدفاع المدني لموقع البلاغ لمعاونة سيارات المطافئ الخاصة بالجونة، والسيطرة على الحريق، ونجحوا في إخماده سريعًا، ومن المقرر انطلاق مهرجان الجونة في دورته الخامسة غدًا الخميس.