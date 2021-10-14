“والله وعملوها الرجالة”.. الصور الأولى لمقر مهرجان الجونة بعد إعادته لهيئته بعد ساعات من الحريق

ابو ظبي - احمد الجزار - أعاد عمال مدينة الجونة طلاء الواجهة المحترقة من قاعة المؤتمرات، منذ قليل، استعدادا لحفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي.

وتحولت قاعة المؤتمرات إلي خلية نحل للانتهاء من ترميم الأجزاء المحترقة، صباح غدا الخميس، كي يكون المكان جاهزا بالكامل لاستضافة حفل الافتتاح الذي سيشهد توافد عدد كبير من النجوم المصريين والعرب.

وأكد سميح ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، أن موعد ومكان حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في موعده، حيث سيتم الانتهاء من ترميم الأجزاء المحترقة في 24 ساعة، ولن يشعر أحد بأي آثار للحريق، بحسب قوله.

وكان حريقا قد التهم الجانب الخارجي من قاعة المؤتمرات، صباح اليوم الأربعاء، حيث نجحت رجال المطافي في السيطرة علي الحريق، فيما نقلت عربات الإسعاف عدد من المصابين إلي مستشفي الجونة، حيث تبين أن الإصابات عبارة عن حالات اختناق ليس أكثر.

اقرأ أيضا

أول تعليق من إدارة مهرجان الجونة عن انطلاق الدورة الجديدة في موعدها بعد حريق في مقر حفل الافتتاح

فنان يعلن غيابه عن حضور مهرجان الجونة بسبب الخمور والأحضان

مدير “الجونة السينمائي” يكشف حقيقة إصابته في رقبته في حريق مقر المهرجان اليوم

سميح ساويرس يتفقد مسرح مهرجان الجونة بعد الحريق الهائل ويكشف عن السبب (فيديو)