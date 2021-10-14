اليوم.. عرض فيلم Baggio-2 بـ سينما الهناجر

تستضيف سينما الهناجر "بساحة الأوبرا"، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء الخميس 14 أكتوبر، نادي السينما الهندية، بالتعاون مع سفارة الهند بالقاهرة ومركز “مولانا أزاد” الثقافي .

ويعرض فيلم "Baggio-2، الذي يدور حول روني (تايجرشروف) و(ديشاباتاني) واللذان يحبان بعضهما خلال فترة الجامعة، لكن قصة حبهما تنتهي بالفراق، فتتزوج "ديشا" آخر وتنجب طفلاً، وبعدها بفترة يقتَل زوجها ويختطَف ولدها، فيتولى تايجر مهمة إنقاذ الطفل رغم كل شيء.

من ناحية أخرى، أقيمت فعاليات نادي سينما الشباب الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور جماهيري كبير.

وخلال فعاليات النادي، تم عرض الفيلم التسجيلي “إيه الضحك ده؟” للمخرج محمد فاروق، وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائي أحمد عسر، تم خلالها مناقشة الفيلم مع صناعة والجمهور.