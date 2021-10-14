شاهد.. محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة جو البنات ويطرح الكليب قريبا

شارك الفنان محمد رمضان البوستر الدعائي لأفنيته الجديدة “جو البنات” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. وروج لها عبر السوشيال ميديا وأعلن موعد طرح الكليب، وكتب: “أغنية #جو_البنات دلوقتي على جميع المنصات السمعية و الكليب بعد أيام قليلة #ثقة_في_الله_نجاح”. ونشر الفنان محمد رمضان فيديو جديد له من داخل الطائرة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” خلال الساعات الماضية . وظهر محمد رمضان وهو يرقص مع مضيفة الطيران داخل الطائرة، علي أنغام أغنيته “يا حبيبي”، وعلق محمد رمضان علي الفيديو كاتبًا: “المضيفة الفرفوشة رزق” هذا الفيديو عرض المضيفات ومحمد رمضان الى انتقادات عارمة .

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