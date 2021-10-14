”بعون الله أحيا وبمحبتكم أعيش”.. ياسر العظمة ينفي شائعة وفاته

أطلّ الفنان السوري، ياسر العظمة، مساء الأربعاء، بمنشور عبر صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي، مطمئناً جمهوره عن صحته ومؤكداً أنه بخير بعد تداول إشاعات وفاته خلال الساعات الماضية.

وكتب "أسطورة الدراما السورية"، كما هو لقبه في الأوساط، بالقول إنه يعيش حياة هانئة.

وكتب العظمة عبر صفحاته الرسمية بلغة رصينة لطالما عرف أسلوبه بها: "أحبائي.. تنتشر إشاعة كاذبة عني، ولكنني بعون الله أحيا، وبحبي لكم وبحبكم لي، أعيش حياة هانئة.. #ياسر_العظمة".