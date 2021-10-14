أطلّ الفنان السوري، ياسر العظمة، مساء الأربعاء، بمنشور عبر صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي، مطمئناً جمهوره عن صحته ومؤكداً أنه بخير بعد تداول إشاعات وفاته خلال الساعات الماضية.
وكتب "أسطورة الدراما السورية"، كما هو لقبه في الأوساط، بالقول إنه يعيش حياة هانئة.
وكتب العظمة عبر صفحاته الرسمية بلغة رصينة لطالما عرف أسلوبه بها: "أحبائي.. تنتشر إشاعة كاذبة عني، ولكنني بعون الله أحيا، وبحبي لكم وبحبكم لي، أعيش حياة هانئة.. #ياسر_العظمة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ”بعون الله أحيا وبمحبتكم أعيش”.. ياسر العظمة ينفي شائعة وفاته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.