شاهد.. نجمه البوب ليدى جاجا ”تلعب بالدولارات”

شاركت النجمة العالمية ليدى جاجا متابعيها وجمهورها بصورة جديدة لها مغطاة بعدد كبير من الدولارات فى أحدث ظهور لها، داخل إحدى الطائرات، لتعلن عودتها إلى ولاية لاس فيجاس الأمريكية بعد انتهائها من تصوير بعض مشاهد فيلمها الجديد House of Gucci المقرر عرضه فى نوفمبر المقبل بدور العرض العالمى.

وظهرت جاجا فى الصورة التى نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وهى تحمل عددا كبيرا من الدولارات التى تم ربطها فى أحد الحبال، مرتديه نظارات شمسية باللون الأسود ولون شعر أبيض.

وطرحت جاجا مؤخراً ألبومها الجديد الذى يأتى بعنوان Love For Sale، والذى يشاركها فيه أسطورة الجاز تونى بينيت، الذي يعد أقدم موسيقي فى الجاز، ليضم الألبوم عددا من الأغانى التى لاقت إعجاب الكثيرين من متابعيهم.

ولم تكن تلك هى المرة الأولى التى يتعاون فيها الثنائي فسبق وطرحا ألبوم بعنوان Duets II، قبل عقد من الزمان، لتسطر نجمة البوب آنذاك الخطوط العريضة لمشوارها الفني والغنائي برفقه أسطورة الجاز الذى يحظى بشعبية جارفة.