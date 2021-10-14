ياسمين صبري تتألق بإطلالة ساحرة لها عبر الانستجرام

نشرت الفنانة ياسمين صبري، فيديو جديدة لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت ياسمين صبري، باكثر من فستان وهى تلتقط بعض الصور لها فى جلسة تصوير، حيث بدت بإطلالة مشرقة

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