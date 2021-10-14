محمد رمضان يثير الجدل بفيديو رقص جديد

نشر الفنان المصري محمد رمضان مقطع فيديو جديداً، يظهر فيه وهو يرقص مرة أخرى مع مضيفتين معه على متن طائرته الخاصة.

وتجاهل محمد رمضان الانتقادات التي تعرض لها على خلفية فيديو نشره في وقت سابق وهو يرقص مع إحدى المضيفتين في الطائرة، على أنغام أغنيته نفسها ”يا حبيبي“.

وعلق محمد رمضان على الفيديو: ”والمضيفة الألمانية الفرفوشة برضو رزق“، في دلالة إلى زميلة المضيفة التي رقص معها في الفيديو السابق، وإلى تحديه الانتقادات التي واجهته مؤخرا على خلفية فيديو الرقص.