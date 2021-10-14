شهيرة تحيي الذكري الأولي لوفاة محمود ياسين وتنشر رساله مؤثرة

أحييت الفنانة شهيرة الذكري السنوية الأولي لوفاة زوجها النجم الراحل محمود ياسين، والذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 14 أكتوبر عام 2020، ونشرت رسالة مؤثرة له توضح بها عن افتقادها الشديد له.

وكتبت عبر حسابها بموقع "فيس بوك" :"اليوم تمر سنة بدونك مش هقول الذكري السنويه الأولي الكلمة اللي بتتقال دي ..أصل مش عارفه السنوية بتاعه أيه ليه هو انت فين ؟ يعني انت مش موجود بجد؟ ".

وتابعت :"يعني انا مش هشوفك تاني؟ لأ بجد والله ؟ يعني أنت في حتة تانية خالص صعب الرجوع منها ..طب أنا عايشه وبتعامل علي أنك موجود عادي ..كل الكلمات دي بتدور في دماغي من ساعه مامشيت القلب موجوع والضهر مكسور والونس مفقود والفراغ الأنساني دايرته كل شوية بتوسع أكتر يارب أنت الونيس وأنت الجليس فكن معي وأعني علي فقد الحبيب ولاحول ولا قوه إلا بك".

وكانت أحيت الفنانة رانيا محمود ياسين، الذكرى الأولى على وفاة والدها النجم الراحل محمود ياسين، وحرصت رانيا على إحياء الذكرى قبل يوم من مرور عام على وفاة والدها، ونشرت صورة لوالدها على صفحتها بموقع "فيس بوك"، وعلقت قائلة: " ومر عام في لمح البصر".

وأضافت رانيا محمود ياسين في ذكرى وفاة والدها: "مر عام وكأنه امبارح.. رحمة الله عليك يا حبيبي اسكنك الله فسيح جناته، غدا 14 اكتوبر وحشتني اوي يا حبيبي اللهم اجعله ممن قلت فيهم "فرحين بما آتاهم الله من فضله"، كما قالت: "يا ليت أبي لم يرحل رحمة الله عليك يا ابي الغالي اسكنك الله فسيح جناته".

الفنان الكبير محمود ياسين رحلة فن طويلة أبدع خلالها فى كل ما قدم، وكان من أبرع الفنانين فى فن الإلقاء حتى أصبح صوته الرخيم مرادفاً للتاريخ، لا تخطئه أذن ولا يقتصر إبداعه على التمثيل فقط، فهو الصوت الحاضر دائما فى الاحتفالات الوطنية وفى سرد حكايات التاريخ. وأعطى محمود ياسين عمره للفن وتدرج فى أعماله ومراحل حياته من أدوار فتى الشاشة الأول وحتى دور الجد، ولم يقتصر هذا العطاء على التراجيديا، بل تجاوزه أيضا إلى الكوميديا، مئات الأعمال الوطنية والرومانسية والدينية والتاريخية والاجتماعية كتبت اسم الفنان الكبير محمود ياسين فى سجل المبدعين بحروف من نور.