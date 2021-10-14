فوجئ صناع مهرجان الجونة بتسريب الأغنية الدعائية للمهرجان “ جو البنات” علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب قبل ساعات من حفل الافتتاح ، و التي يقدمها النجم محمد رمضان "تريو" مع المنتج الموسيقي العالمي ريد وان، و المغربي نعمان بلعياشي في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تسريب أغنية محمد رمضان في افتتاح مهرجان الجونة قبل ساعات من انطلاقه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.