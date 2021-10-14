شاهد.. محمد رمضان داخل الطائرة بدون تيشيرت

نشر الفنان محمد رمضان، صور جديدة له من داخل الطائرة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهر محمد رمضان في عدة لقطات نائمًا داخل الطائرة بدون تيشيرت، وعلق علي الصورة كاتبًا: “نايم ف الجو صاحي ف البر #جو_البنات”.

وشارك الفنان محمد رمضان البوستر الدعائي لأغنيته الجديدة “جو البنات” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وروج لها عبر السوشيال ميديا وأعلن موعد طرح الكليب، وكتب: “أغنية #جو_البنات دلوقتي على جميع المنصات السمعية والكليب بعد أيام قليلة #ثقة_في_الله_نجاح”.