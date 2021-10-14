الاثار: الانتهاء قريبا من ترميم قصر محمد علي بشبرا

أوشكت أعمال ترميم قصر محمد علي بشبرا على الانتهاء فقد بلغت نسبة تنفيذ الأعمال ما يقرب من ٩٩% بعد ترميم قصر الفسقية وكشك الجبلاية. يتميز قصر محمد علي بشبرا بطرازه الفريد حيث تم المزج فيه بين الزخارف الأوروبية مع التخطيط المميز للعمارة الإسلامية.

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