سميح ساويروس يتفقد موقع حريق الجونة بعد تجديده

حرص المهندس نجيب ساويروس على زيارة مكان الحريق الذى نشب أمس الأربعاء، بعدما أعاد العمال المكان لما كان عليه من قبل استعدادا لحفل الافتتاح اليوم الخميس.

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