تصدرت أغنية انت الحظ للفنان عمرو دياب قائمة الأكثر استماعا في الكويت والسعودية وقطر والإمارات والأردن عبر تطبيق “أنغامي”. وكان عمرو دياب قد طرح اغنية انت الحظ في مصر وكذلك تصدرت تريند موقع يوتيوب في الإمارات فور طرحها هناك على تطبيق الفيديوهات الشهير. أغنية انت الحظ كلمات تامر حسين لحن عزيزي الشافعي توزيع وسام عبد المنعم وميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انت الحظ الأكثر استماعا في الخليج والأردن على ”أنغامي” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.