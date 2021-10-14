تكريم السقا وبكري واستعراض محمد رمضان.. تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

ابو ظبي - احمد الجزار - تنطلق مساء اليوم فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي تستمر حتى يوم 22 أكتوبر الجاري.

تتضمن فعاليات حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، تكريم الفنان أحمد السقا بجائزة الإنجاز الإبداعي.

يعرض المهرجان فيلما عن أحمد السقا من إخراج عمرو عرفة، يتناول مشوار السقا وحديث زملائه عنه.

كما يكرم مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة؛ الممثل والمخرج والمنتج السينمائي الفلسطيني محمد بكري.

ينطلق حفل الافتتاح الساعة 9:45 مساء وينقل عبر قناة ON الناقل الإعلامي الرسمي لمهرجان الجونة السينمائي، وتقدمه الإعلامية ناردين فرج، التي سبق وقدمت حفل ختام الدورة الرابعة من المهرجان.

ويقدم الفنان محمد رمضان أغنية “جو البنات” بمشاركة ريد وان والمطرب المغربي نعمان بلعياشي، وقد حضروا إلى الجونة مبكرا لإجراء البروفات الخاصة بالحفل.

ولن يعرض فيلم افتتاح كما جرت العادة في السنوات الماضية وفي أغلب المهرجانات، وأكد المخرج أمير رمسيس مدير المهرجان أنهم فضلوا عدم عرض أي فيلم لأن أغلب الحضور عقب انتهاء الحفل الرسمي لا يتابعوا الفيلم الذي يتم عرضه لذا فضلوا عدم عرض أي فيلم تقديرا لصناع كل الأفلام.

ومن المقرر أن يشهد حفل الافتتاح اليوم مشاركة عدد كبير من النجوم بينهم يسرا وليلى علوي ونيللي كريم، وأنوشكا، وسمية الخشاب، واَخرون.

يذكر أن الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي تبدأ يوم 14 أكتوبر وتستمر حتى 22 أكتوبر الجاري.

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