والد ياسمين صبري يهاجمها ووالدتها لتجاهلهما حفل زفاف شقيقها

ابو ظبي - احمد الجزار - هاجم الدكتور أشرف صبري، رئيس جمعية الغوص والحفاظ على البيئة البحرية بالإسكندرية، ابنته الفنانة ياسمين صبري، بسبب رفضها حضور حفل زفاف شقيقها.

ونشر أشرف صبري صورة لنجله عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب: فرح ابني بكرة ربنا رزقه بأجمل عروسة، أما إن أمه وأخواته الأشقاء رفضوا حتى يباركوله، فربنا رزقه بأم تانية عملت كل حاجة، وأخوات تانيين لم تغرهم الأموال ولا طيارات وكدب وخداع، أصبح لابني أخوات جدد وأم جديدة، حفظه الله من الشياطين.

وسبق أن نشبت أزمة بين الفنانة ياسمين صبري ووالدها، خلال فترة إعلانها زواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، حيث هاجمها حينها بسبب عدم موافقته على تلك الزيجة، وأنها لم تحترمه أو تقدره.

ومن ناحية أخرى، أعلنت ياسمين صبري مؤخرا عن تحضيراتها لمسلسلها المقبل الذي تشارك به في الموسم الرمضاني المقبل 2021، وكشفت أن المسلسل من فكرتها، ولكنه من تأليف المؤلف محمد عبد المعطي.