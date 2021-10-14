دينا الشربيني ترقص وتغني في شوارع الجونة قبل ساعات من انطلاق حفل افتتاح المهرجان (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - نشر الفنان الشاب حسن أبو الروس، فيديوهات تجمعه بالفنانة دينا الشربيني، أثناء تجولهما في شوارع الجونة، بعد وصولهم بدقائق من القاهرة لحضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

وظهرت دينا في الفيديو وهي ترقص وتغني على نغمات أغنية “كل الناس” التي يغنيتها حسن أبو الروس مع فرقة الصواريخ.

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وظهرت دينا الشربيني منذ أيام وهي تغني مع أبو الروش أحدث أغنياته والمقرر طرحها خلال تواجده بالجونة.

وفي سياق متصل تنطلق اليوم الخميس الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، وسط مشاركة كبيرة من نجوم وصناع السينما بالوطن العربي والعالم، إذ يحظى المهرجان دائمًا بمتابعة كبيرة سواء على الشاشات أو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسيشهد المهرجان حضور نجوم الفن ومنهم: يسرا، إلهام شاهين، نيللي كريم، ليلى علوي، سمية الخشاب، رانيا يوسف، منى زكي، سوسن بدر، وأشرف عبد الباقي.

كما يمنح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة 2021، جائزة الإنجاز الإبداعي للنجم أحمد السقا؛ اعترافًا بمسيرته السينمائية الاستثنائية ومساهمته الفائقة في مشهد صناعة السينما المصرية التي تمتد لأكثر من عقدين.