نور دياب تكشف عن إصابتها بمرض فرط الحركة (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت نور عمرو دياب، إصابتها بمرض فرط الحركة ونقص الانتباه ADHD، وذلك بعد أشهر من إعلان خطبتها من كيران وهو شاب بريطاني من أصول إفريقية.

ونشرت نور عمرو دياب، في بث مباشر، عبر حسابها الشخصي بموقع الفيديوهات القصيرة انستجرام، وقالت في الفيديو إنها تعاني من مرض ADHD، موجهة رسالة إلى الجمهور: عليكم أن تخلقوا بيئة خاصة بكم من السعادة والاستقرار حتى لو كان ذلك يعني إجراء تغيير جذري.

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ولم تكن تلك المرة الأولى التي تكشف ابنة من أبناء عمرو دياب إصابتها بمرض فرط الحركة ونقص الانتباه ADHD، حيث كشفت جنا عمرو دياب إصابتها بنفس المرض قبل أشهر قليلة.

تفاصيل إصابة جنا عمرو دياب

في وقت سابق، صدمت جنا دياب، جمهورها بمعاناتها من مرض فرط الحركة ونقص الانتباه ADHD، وذلك في رسالة وجهتها إلى مدرستها السابقة Queens Gate.

وكتبت جانا دياب في رسالتها عبر حسابها بانستجرام: اسمي جنا دياب والتحقت بمدرسة Queens Gate في الصف الثامن، وللأسف تم توجيه نصيحة لي بأن أتركها في الصف الثاني عشر، بعد تشخيص إصابتي بـ ADHD مرض اضطراب فرط الحركة، وanxiety اضطرابات القلق ونوبات هلع.

وتابعت جانا دياب، كما تعلمون، فقد كافحت كثيرًا أكاديميًا بسبب اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه الذي أصابني، لقد كان التركيز صعبا جدا علي، وكنت متأخرة في الدراسة كما لو كانت هوايتي، ولم أكن أسلم واجباتي الدراسية في موعدها، بالكاد كنت أنتهي منها قبل موعد التسليم بساعتين.

وأضافت جنا دياب في حديثها قائلة: إلى كل شخص يعاني من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، واضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط وعسر القراءة والقلق، وما إلى ذلك، من فضلك لا تصدق أنك غير قادر فقط لأن مدرستك أو أي شخص آخر أخبرك بذلك، فأنت بالطبع قادر، فلا تشك في نفسك.

وعلى جانب آخر، احتل الفنان عمرو دياب، قائمة تريند موقع الفيديوهات شهير يوتيوب بالمركز الـ13 عالميًا، بأغنيته الجديدة أنت الحظ التي أصدرها خلال الفترة الماضية وهي أحدث أغنيات ألبومه الجديد عيشني.