أفشة مع عروسه في أول فيديو من حفل زفافه (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - يحتفل لاعب النادي الأهلى محمد مجدي أفشة بحفل زفافه اليوم الخميس.

وقام أفشة قبل قليل بتصوير جلسة التصوير الخاصة بحفل الزفاف الذي يقام في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بحضور عدد كبير من لاعبى كرة القدم.

وغاب محمد مجدى أفشة عن معسكر المنتخب الوطنى الأخير بعد عدم استبعاده من قائمة مواجهتى ليبيا فى تصفيات كأس العالم.