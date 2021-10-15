عبدالله رشدي يهاجم الفنانين بعد مشاركتهم في الجونة: “مظاهر تبعث الاشمئزاز وتثير النفور”

ابو ظبي - احمد الجزار - وجه الداعية عبدالله رشدي رسالة لأهل الفن والفنانين بعد ظهورهم أمس في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، الذي استطاع أن يجذب قطاع كبير من المتابعين على مواقع التواصل كما اعتاد سنويا.

وطالب “رشدي ” أهل الفن أن يقدموا للناس ما يغرس القيم وليس الاشمئزاز”.

وكتب رشدي عبر حسابه على “فيسبوك”: “‏على أهل صنعة الفنِّ أن يضطلعوا بدورهم الذي كَلَّفهم الواقعُ مسؤوليته.. عليهم أن يقدِّموا للناس ما يغرس القِيم ويُنمي الحياء بدلاً من تلك المظاهرِ الكاسدةِ التي تبعثُ الاشمئزازَ في القلوب وتُثيرُ النفورَ في النفوسِ وتخلق لنا جيلاً يعيشُ بِمَنأىً عن قِيمِنا وشرعِنا الحنيف”.

عبدالله رشدي يهاجم مهرجان الجونة

اعتاد رشدي، الهجوم على مهرجان الجونة سنويًا مع انطلاق دورته، وكان الداعية هاجم المهرجان العام الماضي في دورته الرابعة قائلًا: «خطاب الشرع الشريف لا يستثنى منه شيء»، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى، أمر المرأة بالاحتشام، وألا تظهر شيئا من مفاتنها للرجال، مستدلا بقول الله تعالى: (وليضربن بخمرهن على جيوبهن)، و(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا)، مؤكدًا على أن فئة الفنانين وغيرهم ليسوا مستثنين من أحكام الشرع، مؤكدا أن الجميع أمام الشرع سواسية، ولا تفرقة بين فنان أو مغنٍ أو شيخ أو أي أحد.

وقد سبق هجوم العام الماضي منشور آخر لرشدي، هاجم فيه مهرجان الجونة في دورته الثالثة، قائلًا: إن المهرجانات الفنية – مهرجان الجونة نموذجاً- أصبحت مرتعاً لنسف الحياء وباباً للتباري في العُرْيِ والإسفاف، وكأن المهرجانَ لن ينجح إلا بكثرة ظهور مفاتنِ أجسادِ النساء فيه، موضحا: «‏يا سادة نحن بحاجة لما يغرس القيم ويُعَلِّمُ الحياءَ والاحتشام، بدلاً مما يُشَجِّعُ على العُرْيِ والابتذال، فمتى يثوبون لرشدهم!؟».