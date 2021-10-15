غياب فيلم الافتتاح ونجوم العالم وأغنية محمد رمضان وأخطاء ساذجة تفسد افتتاح الجونة السينمائي

ابو ظبي - احمد الجزار - لاحظ عدد كبير من متابعي مهرجان الجونة السينمائي وجود حالة من التراجع الكبيرة في حفل افتتاح الدورة الخامسة من المهرجان الذي أقيم أمس وسط اهتمام إعلامي وفني كبير.

وكانت البداية في تأخر انطلاق الحفل ما يقرب من نصف ساعة بسبب دخول الضيوف، وهذا ما اعتذر عنه المهندس سميح ساويرس في البداية مؤكدًا أن ذلك لن يحدث مجددًا.

كما أثر بشكل كبير أيضا غياب النجوم العالميين لأن مهرجان الجونة اتخذ خطوة هامة جدًا مع بداية مشواره، وهي التي تتعلق بتركيبة النجوم العرب والعالميين والتي بدأت تتراجع من سنة إلى أخرى.

أيضا غياب فيلم الافتتاح كان له تأثير سلبي على معظم الإعلاميين والنقاد، لأنه لا يوجد مهرجان سينمائي في العالم لا يفتتح فعالياته بفيلم افتتاح قوي رغم أن برنامج المهرجان ذاته يتضمن العديد من الأفلام الهامة التي عرض في أكبر مهرجانات العالم.

أما الإبهار الذي امتاز به الجونة طوال سنواته الماضية غاب بشكل كبير عن هذه الدورة فلم تكن تحمل بريق الدورات السابقة بسبب فقراته الفقيرة التي قدمت على المسرح، بالإضافة إلى بعض الأخطاء الساذجة التي حدثت.

ومن بين الفقرات، تلك التي قدمها الفنان سيد رجب والذي علق فيها على تقرير الراحلين الذي يعرضه المهرجان سنويا، وقد تسبب وجوده على المسرح وتعليقه في إضعاف الكليب الذي كان يتميز به الجونة، فلم يكن موفقًا أن يكون تركيزك في مثل هذا التقرير مشتت بين شيئيين.

أيضا لم يكن منطقيًا أبدًا أن يصعد سميح ساويرس ويسرا مرتين على المسرح، دون أي إضافة جديدة حتى أن يسرا نفسها انتقدت ذلك وتسألت: “أنا مش عارفة إحنا طالعين تاني ليه؟”

وقد انتشرت أنباء في الكواليس أن يسرا وسميح كانا من المقرر أن يقدما فقرة محمد رمضان على المسرح ولكنهما رفضا ذلك، مما اضطرت ناردين فرج الإعلان عن الفقرة وقدمت محمد رمضان فقط دون أن تقدم النجمين المشاركين له في نفس الغنوة وهما المغربيين ريدوان ونعمان بلعياشي.

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كما أن صوت نادرين فرج ظهر على المسرح بشكل عشوائي خلال إحدى الفقرات بعد أن تم ترك الميكرفون الخاص بها مفتوحًا.

إظلام أرضية المسرح بشكل كامل تسبب في العديد من المشكلات وكاد أكثر من شخص أن يسقط على الأرض بسبب هذه الدرجات بينهم درة وأيضا لبلبة على المسرح.

أيضا غياب المهندس نجيب ساويرس عن المسرح لأول مرة أثار العديد من التساؤلات حيث ظهر شقيقه سميح مرتين بينما غاب نجيب بشكل كامل على المسرح دون أي أسباب واضحة.

أما أغنية محمد رمضان “جو البنات” والتي قدمت على المسرح أمس فقد تعرضت للعديد من الانتقادات لأنها لم تكن مناسبة تمامًا للمهرجان وجاءت أقل من مستوي أغنيات الدورات السابقة، ولم يفهم معظم الحضور العديد من كلماتها ولم يكن استعراضها مبهرًا وجاء تقليديًا.

كما أنها المرة الأولى التي يعرض فيها المهرجان أغنية لم تكن كتبت له خصيصًا كما حدث في الدورات الماضية، لأن أغنية “جو البنات”، تم تسجيلها وتصويرها في دبي منذ عدة أشهر.

كما أن وجود حرب باردة بين محمد رمضان وعدد من الفنانين أثارت العديد من التساؤلات حيث أنه لم يتم تقديمه بشكل لائق خلال الحدث، وأيضا توقع البعض أن يقوم محمد رمضان بتهنئة أحمد السقا على التكريم وأيضا هذا لم يحدث، كما أن رمضان لم يحصل على التصفيق المتوقع بعد انتهاء الفقرة.

أيضا غادر معظم الحضور قاعة المسرح بعد انتهاء عرض محمد رمضان دون أن يتم الإعلان عن انتهاء الفقرات.

وكانت الفقرة الوحيدة التي نالت إعجاب الحضور الخاصة بتأبين النجم الراحل سمير غانم بسبب المشاهد المختارة له من أعماله والاستعراضات التي تمت على المسرح.

ما شاهدناه في حفل افتتاح الجونة لا يليق بقيمة المكانة التي وصل لها المهرجان في دوراته الأربع السابقة، فما شاهدناه ليس له علاقة بالسينما ولكن يشفع لهذا المهرجان في هذه الدورة استحوذه على أفضل أفلام العام.