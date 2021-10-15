أحمد السقا يعلق على انتقادات “نسل الأغراب” ويكشف عن إصابته بالعصب الرابع بسببه

ابو ظبي - احمد الجزار - رد الفنان أحمد السقا على الانتقادات التي طالت مسلسله نسل الأغراب، الذي عرض في المارثون الرمضاني الماضي 2021، مع المخرج محمد سامي.

وقال “السقا” في المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل قليل ضمن فعاليات مهرجان الجونة، إنه لا يعتبر مسلسل مطب في حياته، وأوضح: “مسلسل نسل الأغراب” كان ماشي في اتجاه سليم حتى الحلقة 28 أثير الجدل، بعدها قد يكون هناك مشاهد أزعجت الجمهور مثل مشهد محمد دياب ومثل مشاهد الدماء الكثيرة.

وتابع: “قد يكون هناك أخطاء ونتعلم منها، وبعد المسلسل خضعت للعلاج بسبب الأسنان الفضية التي كنت أضعها أصابتني بالعصب الرابع”.

وخلال المؤتمر كشف الفنان أحمد السقا أنه يشارك في مسلسل الاختيار 3، الذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2022، دون كشف فكرة المسلسل أو القصة الجديدة التي سوف تقدم في الجزء الثالث.