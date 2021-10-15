“أصبت بكسر في الغضروف”.. أحمد السقا يكشف عن مشهد خطر يلوم نفسه على تصويره

ابو ظبي - احمد الجزار - تحدث الفنان أحمد السقا عن مشهد لام نفسه فيه، بسبب فيلم الجزيرة 2، عندما كان يجري ليقفز بشكل مفاجئ من ميكروباص للآخر، مشيرًا إلى أنه كان أحد المشاهد الخطيرة التي أداها.

وقال السقا، خلال ندوة تكريمه بمهرجان الجونة السينمائي، التي أُقيمت اليوم، في أولى أيام فعاليات الجونة السينمائي: لمت نفسي مرة واحدة لما أحمد مالك كان بيضرب بالنار في الجزيرة 2، عندما كنت أجري وأنط من ميكروباص للآخر، وأقفز على عربية نصف نقل سرعتها 45 كيلو.

وتابع أحمد السقا: عملت المشهد بنفسي رغم اعتراضات المخرج، وحدث أن سائق العربية زاد من سُرعته، وحاولت أن ألحق به، ووقعت وقتها وأصبت بكسر في الغضروف، وهذا كان خطأ مني لأنني كان ينبغي ألا أحاول زيادة سرعتي.

وخلال الندوة قال إنه يشارك في الموسم الرمضاني المقبل 2022 في مسلسل الاختيار 3، وذلك بمُشاركة عدد من الفنانين، وأبرزهم أحمد عز، كريم عبد العزيز، معربا عن تحمسه للمشاركة في العمل.

وأهدى السقا جائزة الإنجاز الإبداعي التي حصل عليها أمس، لعدد كبير من الأسماء المهمة، وأبرزها دلال عبد العزيز وسمير غانم، قائلًا إنه يهدي هذا التكريم للفنانين الراحلين الفنانة دلال عبد العزيز، والفنان سمير غانم، وأيضًا رجل الأعمال الراحل أنسي ساويرس، ووالدته نادية السروجي، ووالده المخرج المسرحي صلاح السقا، وزوجته الإعلامية مها الصغير، ولكل أصدقائه الذين ساندوه خلال مشواره الفني.