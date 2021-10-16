الاعتداء على الفنانة دوللي شاهين ونقلها للمستشفى بعد تعرضها لإصابات متفرقة بجسدها

ابو ظبي - احمد الجزار - تعرضت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين للاعتداء على يد عدد من الأشخاص، حسبما صرح المستشار الإعلامي لها، وأنها لن تتمكن من الإدلاء بأي تصريحات أو كشف تفاصيل الحادث إلا بعد الاطمئنان على صحتها.

نشر عصام ميلاد نصرالله، مدير أعمال الفنانة دوللي شاهين، صورًا لها، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معلنًا تعرضها للاعتداء بالضرب، أمس الخميس 14 من أكتوبر.

وكتب مدير أعمال دوللي شاهين ، في تعليقه على صورها: «حالتها النفسية سيئة.. الاعتداء على الفنانة اللبنانية دوللي شاهين ونقلها إلى المستشفى.. ربنا يحافظ عليكي.. ربنا يشفي الفنانة اللبنانية دوللي شاهين.. أصيبت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين بكدمات في أنحاء متفرقة من جسدها وتم نقلها للمستشفى؛ بعد تعدي مجموعة من الأشخاص عليها».

كانت دوللي شاهين، تواصل تصوير مشاهد دورها فى مسلسل المماليك، خلال الأيام الماضية، حيث انتهت من 80٪ من مشاهدها فى العمل المقرر عرضه فى شهر ديسمبر المقبل.

وتدور أحداث مسلسل المماليك في العصر الحديث، حول فكرة الأشخاص الفاسدين، الذين يتسببون فى الكثير من المشكلات ويسيطرون على من حولهم.

وتجسد دوللى خلال أحداث المسلسل دور سيدة تدعى نانى خبيرة أبراج.

ومسلسل المماليك يعيد فكرة عرض نوعية المسلسلات الــ 06 حلقة مرة أخرى على الشاشة، بعد الابتعاد عنها مؤخرا.

يواصل المنتج والمخرج حازم فودة تصوير مسلسل المماليك بمنقطقة شبرامنت، واقترب من إنهاء تصويره، حيث من المقرر عرضه في شهر نوفمبر المقبل.