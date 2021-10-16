ياسمين صبري تغيب عن حفل زفاف شقيقها الوحيد ووالدها يهاجمها (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - احتفل بلال أشرف صبري شقيق الممثلة ياسمين صبري بحفل زفافه في الجمعة 15 أكتوبر وسط غياب أشقائه ووالدته.

ونشر أشرف صبري، والد ياسمين، صور من حفل الزفاف، مشيرا إلى أن أشقائه لم يحضروا ولا والدته، بينما تكفلت زوجة أبيه بكل التحضيرات.

وقبل حفل الزفاف، كان والد ياسمين صبري كتب في منشور عبر حسابه بموقع “فيسبوك” مهاجما ابنتيه وطليقته: “فرح ابني بكره ربنا رزقه باجمل عروسة”.



وتالع: “أما أن أمه واخواته الاشقاء رفضوا حتي يباركوله فربنا رزقه بام تانية عملت كل حاجة واخوات تانيين لم تغريهم الاموال ولا طيارات وكدب وخداع اصبح لابني اخوات جدد وام جديدة حفظه الله من شياطين”.

وقبلها بشهر تقريبا كتب: بمناسبة قرب زواج ابني الوحيد بلال صبري الاخ الاكبر لنرمين وياسمين صبري اتقدم بشكري وحبي وامتناني لزوجتي الحبيبة كارمن لقيامها بالتجهيز للحفل واختيار الاطعمة والديكورات والورود للاعداد لحفل الزواج علي اليخت Love Story بالقاهرة واختيار الموسيقي والتجهيز لاستقبال اهل العروس الجميلة في بيتها بالقاهرة الف شكر وحب واحترام لزوجتي وكأنها اكتر من امه. شكرا حبيبتي كارمن”.

يذكر أن ياسمين صبري تتواجد في مدينة الجونة لحضور المهرجان السينمائي الشهير الذي يقام هناك سنويا.