قذف خارج السيارة وكان برفقة حبيبته.. نقل وائل كافوري للمستشفى بعد تعرضه لحادث سير مروع

ابو ظبي - احمد الجزار - تعرض الفنان اللبناني وائل كفوري لحادث سير مروع مساء الجمعة 15 أكتوبر.
وكشف موقع موقع lebanon24 اللبناني، أن وائل كفوري كان على طريق جبيل، وتم نقله إلى مستشفى المعونات القريب من موقع الحادثة لتلقي العلاج.
وتناقلت وسائل الإعلام صورا لسيارة وائل كفوري بعد تحطمها وتبدو وإحدى عجلاتها تحركت من مكانها!
ونشر الإعلامي اللبناني دومينيك بن حنا تغريدة عبر صفحته الخاصة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قال فيها: «الحمد لله عالسلامة للنجم وائل كفورى الذي تعرض لحادث سير مروع»، ونشر صورا للسيارة بعد تعرضها لحادث.
كشف مصدر مقرب من الفنان وائل كفوري عن كواليس تعرضه الى حادث سير فى دولة لبنان .
وأكد المصدر ، أن الفنان وائل كفوري كان بصحبة صديقه له ، وقد تم نقلها الى المستشفى ، الا ان حالتها الصحية جيدة .
وتابع المصدر ان الحادث كان مروع ، حتى ان الفنان وائل كفوري قدف خارج السيارة من شدة الاصطدام
واستكمل المصدر ان وائل كفوري بحالة حيدة رغم تواجده فى العناية المشددة حالياً “ الطوارئ” إلا أنه بكامل وعيه .
يذكر أن الفنان وائل كفورى يستعد لإحياء حفل غنائي كبير فى دولة الأدرن يوم 5 نوفمبر سيقدم خلاله عدد من أغانية المميزة ومن بينها أغنيته الجديدة كلنا مننجز والتى كانت آخر أعماله وحققت نسب مشاهدة وصلت لـ50 مليون .
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