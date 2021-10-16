شاهد.. روجينا برفقة ابنتها على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة

ظهرت الفنانة روجينا رفقة ابنتها على السجادة الحمراء في اليوم الثاني من مهرجان الجونة في دورته الخامسة . وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على ظهور ابنة روجينا على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة ، وجاءت ابرز التعليقات كالاتي : ماشاء الله جميلة زي أمها - بنتها أمورة ماشاء الله

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