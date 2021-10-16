الهضبة يشارك جمهوره بصور جديدة من حفله الأخير

نشر الفنان عمرو دياب ، عدة صور له من حفله الأخير في الأردن ، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ انستجرام ”.

وتفاعل عمرو دياب مع عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتي :

الهضبة - نورت الأردن - بنحبك ياهضبة

ويذكر ان تصدر هاشتاج ببتدي م الزيرو، اغنية النجم الكبير عمرو دياب الجديدة تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد ساعة واحدة من طرح الأغنية.