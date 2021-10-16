نشر الفنان عمرو دياب ، عدة صور له من حفله الأخير في الأردن ، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ انستجرام ”.
وتفاعل عمرو دياب مع عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتي :
الهضبة - نورت الأردن - بنحبك ياهضبة
ويذكر ان تصدر هاشتاج ببتدي م الزيرو، اغنية النجم الكبير عمرو دياب الجديدة تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد ساعة واحدة من طرح الأغنية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهضبة يشارك جمهوره بصور جديدة من حفله الأخير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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