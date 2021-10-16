سمية الخشاب تخطف الأنظار برقصها على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - استطاعت الفنانة الخشاب أن تجذب الأنظار إليها برقصها على السجاة الحمراء لمهرجان الجونةالسينمائي، في افتتاح الدورة الخامسة وذلك في أول مشاركة لها بالمهرجان. ونشرت سمية الخشاب الفيديو عبر حسابها بموقع إنستجرام. وكتبت الخشاب معلقة على الفيديو “الرقص على الريد كاربت حاجة تانية”. View this post on Instagram A post shared by go2video (@go2video) يشار أن سمية الخشاب حرصت على حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة وارتدت فستان طويل شفاف مطرز. كما تشارك سمية الخشاب هذا العام لأول مرة في المهرجان. الجدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي انطلق مساء أمس وتستمر فعالياته حتى يوم 22 من شهر أكتوبر الجاري اقرأ أيضا غياب فيلم الافتتاح ونجوم العالم وأغنية محمد رمضان وأخطاء ساذجة تفسد افتتاح الجونة السينمائي عمرو أديب عن أغنية محمد رمضان في افتتاح الجونة: “مالهاش أي علاقة بأي حاجة” (فيديو) أحمد السقا يعلق على انتقادات “نسل الأغراب” ويكشف عن إصابته بالعصب الرابع بسببه شاهد أيضا

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