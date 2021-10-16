نجوم الفن يوجهون رسائل دعم لـ وائل كفورى بعد تعرضه لحادث..شاهد

وجه عدد من الفنانين اللبنانيين والعرب، رسائل دعم للفنان اللبناني وائل كفوري، بعد إصابته فى حادث سير مروع على طريق جبل، فى لبنان، ونقله لمستشفي سيدة مارتين، لتلقي العلاج إثر إصابته بالعديد من الكدمات المتفرقة فى جسده نتيجة التصادم الكبير بسيارته، وعلى رأسهم الفنان رامى عياش، والنجمة أنغام، والفنانة كارول سماحة.

وكتب عياش فى تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: "ألف الحمد لله على السلامة للفنان وائل كفوري، إن شاء الله يرجع بكل صحة وما يشوف شر، دعواتنا له بالشفاء العاجل".

بينما وجهت الفنانة دنيا عبد العزيز، رسالة للنجم اللبناني ونشرت صورة له عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وكتبت "من أول انطلاقه في عالم الفن وانا بحبه وبحب فنه وبقدره، ربنا يخرجك بالسلامة ويعديها على خير، ادعوا للنجم وائل كفوري لأنه في المستشفى بعد حادث سير كبير".

ومن جهتها، قالت الفنانة كارول سماحة، فى تدوينه عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "سلامة قلبك وائل الله يحرسك ويحميك من أي شر ويخليك دايما بصحتك"، كما غردت الفنانة أنغام، "الزميل العزيز والصديق وائل كفوري ألف حمد لله علي سلامتك".