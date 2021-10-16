إلهام شاهين تتألق فى أحدث ظهور لها برفقة يسرا من مهرجان الجونة

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت الفنانة إلهام شاهين فى الصورة برفقة الفنانة يسرا من مهرجان الجونة، مما نال إعجاب متابعيها.

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