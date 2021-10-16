هالة صدقي توجه رسالة لأحمد السقا بعد تكريمه فى الجونة

وجهت الفنانة هالة صدقي رسالة إلى الفنان احمد السقا عبر صورة جماعية نشرتها علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وكتبت هالة صدقي:"مبروك لاحمد السقا التكريم و سعيدة جدا بيه و بنجاحه، ألف مبروك يا احمد و تستاهل حب الجمهور و زملائك". وقالت الفنانة هالة صدقي، إن العام الحالي شهد رحيل كبار النجوم، متابعة: حزنت عليهم جميعا. وأضافت “هالة صدقي”خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي: أكثر من حزنت وبكيت عليه هو الراحل سمير غانم ، متابعة: “ بكيت عليه أوي، فهو ليس مجرد قيمة فنية بل تاريخ وذكريات”. وأوضحت: بعد وفاة سمير غانم شعرت بأن ذكرياتي معه توفت".

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