غدا.. مؤتمر صحفى لمهرجان الموسيقى العربية الـ 30 بالأوبرا

تعقد دار الأوبرا المصرية مؤتمراً صحفياً في السادسة مساء الأحد 17 اكتوبر بالمسرح الصغير للاعلان عن تفاصيل الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية المقامة فعالياته فى الفترة من 1 حتى 15 نوفمبر المقبل.

ويشهد المؤتمر الصحفي حضور الدكتور مجدى صابر رئيس الاوبرا والمهرجان ، الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر واعضاء اللجنة التحضرية الموسيقار حلمي بكر ، الدكتور رضا رجب ، الدكتور حسن شرارة ، الدكتور عماد عاشور ، الشاعر جمال بخيت ، الموسيقار يحيى الموجي ، الموسيقار زياد الطويل ، الشاعر هاني عبد الكريم ، الموسيقار محمد رحيم ، الدكتور ماجد سرور ، الإعلامي امجد مصطفي ، الفنان أمجد العطافي ، الاعلامى محمد منير ، والدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية .

يشهد المؤتمر مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الاعلام والشبكات الاذاعية .