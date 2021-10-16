نجلاء بدر عن ظهورها بفستان جريء في الجونة: “مخضوضة من رد الفعل واَسفة لو ضايقت حد”

ابو ظبي - احمد الجزار - أبدت الفنانة نجلاء بدر حزنها لتصدرها تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بفستان جريء خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي، وقالت خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه «الحكاية» على قناة «mbc مصر»: «أول مرة يحصلي حاجة زي كده في حياتي، أنا فعلا مخضوضة وبدأت أقلق هو أنا كان شكلي للدرجة دي مش حلو؟».

وتابعت: «مصممة الفستان عالمية ومعروفة وبتطلع فساتين كتير، ولما جينا نختار فستان الافتتاح، مفكرناش بمنطق إنه الأعرى، أو الأكثر عريا، اخترت الأحلى، والحقيقة الفستان في الكاميرات مختلف تماما، وتصميم العين بفكرة تطور لعين حورس، هي قالت كده، وكل زملائي قالولي انتي لابسة «قطعة فنية»، وقالولي الصور باين كأنك مش لابسة، الناس فاكرة إني لازقة المثلث، القماشة سينيه مبانتش في الصور”.

وتساءلت: «هل أنا واحدة بتعمل تريند، أنا بعيدة عن ده، هل مواصفات، منطقة البطن نصها باينة، والصدر مش باين، والبطن ده موجود في أغلب الفساتين في الجونة، هو موقف أكبر مني، وكنت متوترة، أنا أبسط من كده وأبعد من كده، أنا مش واحدة بتاعت استعراض، ولا أحب أكون في ملطش مع الجمهور، لإني بشتغل للجمهور.. أنا زعلانة، الفن أذواق، ممكن يعجبك، وممكن ميعجبكش، من قبل الحريقة ناس شمتانين، أنا مخضوضة، أنا عملت إيه، مش فاهمة فيه إيه، ليتدخل عمرو أديب قائلا: «بصراحة الفستان ميتبلعش».

وحول رد الفعل عن الفستان: «جه عندي اللحظات دي إني فكرت في رد الفعل، بس ناس كتير حواليا قالولي تمام مفيش حاجة، حد كبير مثلا موجود في المجال قالي أنا مخدتش بالي».

وواصلت: «افتتاح المهرجان بيخاطب العالم، وكل الفساتين في العالم كده، وحتى المحجبات بيلبسوا باديهات تحت الهدوم، عشان يعرفوا يلبسوا التصميمات الجديدة، ومصممة الأزياء عندها حق إنها عايزة تبرز فستان معين، وبجد أنا آسفة.. مكنتش متخيلة ان الفستان هيضايق حد.. ده شغل ناس وأنا شماعة للفاشون والميكب أرتست في المهرجان».

وأضافت: «أنا مش بتاعة الكلام ده ..أنا مش هكمل المهرجان، فكرت فعلا إني أروح، فوجئت وفكرت هل دي حملة مثلا، أنا مش نازلة المهرجان عشان ألفت النظر، وفكرت لو أنا كده، كنت قطعت الكتف التاني بقى!، وزعلت، كان نفسي تقييمي فنيا مش بفستان«، واختتمت مازحة عن مصير الفستان: «هرجعه لفريدة تمراز مصممة الفستان، وهي مصممة عالمية بتلبس داخل وخارج مصر، وبالمناسبة الريد كاربت هي فاشون شو، ومتخصصين ملابس وماكياج وشعر ومصممين كتير بيعرضوا شغلهم خلال الريد كاربت».

يذكر أن الفنانة نجلاء بدر تعرضت لانتقادات حادة منذ ظهورها بفستان مكشوف في حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي الخميس الماضي.