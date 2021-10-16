مهرجان الجونة يوقف عرض الفيلم الصيني ثانية واحدة ويعيد ثمن التذكرة للجمهور

ابو ظبي - احمد الجزار - اعتذرت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، لضيوفها عن عدم إكمال عرض الفيلم الصيني ثانية واحدة، أمس الجمعة، بسبب خطأ تقني في الترجمة مصدره الموزع، على أن يتم تحديد موعد لاحق لعرض الفيلم خلال الأيام المقبلة.

وكانت إدارة مهرجان الجونة أوقفت عرض الفيلم وأعادت للمشاهدين ثمن التذاكر فور اكتشاف الخطأ، وتعد إدارة المهرجان بتدارك مثل تلك الأخطاء وعدم تكرارها في المستقبل

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