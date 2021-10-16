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ابو ظبي - احمد الجزار - اعتذرت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، لضيوفها عن عدم إكمال عرض الفيلم الصيني ثانية واحدة، أمس الجمعة، بسبب خطأ تقني في الترجمة مصدره الموزع، على أن يتم تحديد موعد لاحق لعرض الفيلم خلال الأيام المقبلة.
وكانت إدارة مهرجان الجونة أوقفت عرض الفيلم وأعادت للمشاهدين ثمن التذاكر فور اكتشاف الخطأ، وتعد إدارة المهرجان بتدارك مثل تلك الأخطاء وعدم تكرارها في المستقبل
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مهرجان الجونة يوقف عرض الفيلم الصيني ثانية واحدة ويعيد ثمن التذكرة للجمهور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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