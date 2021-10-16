نانسي عجرم تتألق فى أحدث ظهور

نشرت المطربة نانسي عجرم، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”. و ظهرت نانسي عجرم في الصورة بإطلالة طبيعية بدون مكياج، مما حازت على إعجاب متابعيها. يذكر أن حددت المطربة نانسى عجرم الأغنيات التى من المقرر أن تقوم بتصويرها على طريقة الفيديو كليب من ألبومها الجديد "نانسى 10". وقالت نانسى عجرم فى لقاء مع et بالعربى: سأقوم بتصوير عدد من الأغنيات بطريقة الفيديو كليب ومنها اغنيتى "أنا جايه معك" و"150". وأكدت نانسي عجرم أن الأوضاع في لبنان أثرت عليها نفسيا وحتى فنيا، مشيرة إلى أنها أجلت طرح الألبوم أكثر من 3 مرات.

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