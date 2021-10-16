تعرف على أول تعليق من طليقة وائل كفوري بعد تعرضه لحادث مروع

نشرت أنجيلا بشارة - طليقة الفنان وائل كفوري - صورة للقديسة مريم العذراء عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، وعلقت عليها قائلة: «الحمدلله ع سلامتك أبو ميشيل وائل بخير الحمدلله»، في رسالة مباشرة لزوجها السابق بعد الحادث المروع الذي تعرض له. .

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