روجينا تتألق بفستان انيق بمهرجان الجونه

نشرت الفنانة روجينا، عدة صور لها من مهرجان الجونة السينمائي لعام 2021 بدورته الخامسة ، وذلك عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت روجينا بفستان قصير، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : قمر - مشاء الله - ربنا يحميكى

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