اليوم.. عرض القاهرة برلين في الجونة السينمائي

يعرض الفيلم القصير "القاهرة-برلين" اليوم بقاعة الجامعة الألمانية في الساعة ٩,٤٥ مساء، وهو من ضمن المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي.

قصة الفيلم تدور حول "نور" قبل ساعات من رحلتها الذاهبة بلا عودة، تتحول ليلتها الأخيرة في القاهرة إلى رحلة مزعجة مليئة بصراعات أبوية وذكورية مجتمعها، ومع نفسها وهي تحاول الحفاظ على سرها الخفي.

ويشار إلى أن العرض الثاني للفيلم بالمهرجان يوم ١٧ أكتوبر الساعه٦,٤٥ مساءً، في الجامعة الألمانية.

الفيلم من إخراج أحمد عبد السلام، وإنتاج شركتي فوڨ وأندر دوج بالتعاون مع ليزارد فيلم، و بطولة مريم الفرجاني وإبراهيم النجاري ونبيل نور الدين، ومن تأليف أحمد حسني ومدير التصوير مصطفى الكاشف والمنتج جوزيف عادل.

تفاصيل فيلم القاهرة - برلين

يعد "القاهرة - برلين" باكورة أفلام شركة فوڨ (fauve) ، وهي شركة مصرية تهتم بصناعة الأفلام وتعتبر مساحة لصانعي الأفلام والمحتوى السمعي بصري بالقاهرة، و نطاق للتفاعل والتجريب و الحوار يخدم ممارسات الفنون البصرية. كما تهدف إلى البحث الابداعي المستمر والفعال عن مشاريع ومواهب ومشاركتهم في إيجاد حلول ذكية ومبتكرة لتسهيل العمل على مشاريعهم؛ من خلال تقديم الدعم المالي أو المعنوي أو التشبيك، من خلال خلق شبكة تبدأ من القاهرة وتمتد إلى انحاء العالم.

تهتم فوڨ برفع مستوى صناعة الأفلام المستقلة من خلال تزويد صانعي الأفلام باستراتيجيات صناعية وتسويقية مخصصة والتي تشمل التمويل والخطط المالية وإدارة المشاريع وكذلك تسويق وتوزيع أفلامهم.