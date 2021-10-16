فيديو يكشف تفاصيل حادث وائل كافوري وحقيقة وجود شبهة جنائية فيما حدث

ابو ظبي - احمد الجزار - تعرض الفنان وائل كفوري مساء أمس لحادث سير مروع على طريق الاتوستراد بمدينة جبيل شمال بيروت

تسبب الحادث في إصابة وائل كفوري برضوض وخدوش وتم نقله إلي مستشفى المعونات لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

وعن تفاصيل حادث السير أوضحت قناة “صوت بيروت انترناشونال” أن شابين تواجدا بجانب السيارة عرفا نفسيهما في البداية بأنهما من المخابرات اللبنانية ولكن تبين فيما بعد أنهما أصدقاء مرافق وائل كفوري

أما عن تفاصيل وقوع الحادث فقد تبين أن السبب هو الارتطام بعوائق اسمنتية على الطريق وليس بسيارة أخرى كما ظن البعض لذلك فهو حادث سير وليس به أي شبهة جنائية

وعن حالته الصحية أكد مدير أعمال وائل كفوري أن حالته مستقرة

تضررت سيارة وائل كفوري بشكل كبير وهو الأمر الذي يظهر في الصور والفيديوهات

ومن ناحية أخرى، حرص النجوم في مختلف دول الوطن العربي على الاطمئنان على صحة وائل كفوري وتمني الشفاء له

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