من أعماله فيلم “الصرخة” ومسرحية “يا غولة عينك حمرا”.. وفاة السيناريست كرم النجار

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن الفنان منير مكرم – عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية – وفاة السيناريست كرم النجار، في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب منير مكرم ، في منشوره على فيسبوك: «الدوام لله .. المؤلف الكبير كرم النجار»، ولم يكشف منير مكرم أي تفاصيل خاصة بموعد الجنازة وتشييع الجثمان.

وقدم كرم العديد من الأعمال الفنية البارزة بينها فيلم الصرخة للنجم نور الشريف، كذلك مسلسل الأصدقاء ومسلسل محمد رسول الله، ومسرحية يا غولة عينك حمرا.

وكانت بدايته من خلال مسلسل (اﻹنسان والجبل) عام 1969، ليقدم بعدها عشرات الأعمال مابين السينما والتلفزيون.

تحدث المؤلف والسيناريست كرم النجار عن أول مدرسة التحق بها وكانت بمدينة المحلة الكبرى قائلا: كنت أسير 7 كيلومترا لأنه الطريق ما ما بين قريتى ميت الليل والمدرسة وكنت شغوفا بمادة التاريخ لإعجابى بطريقة شرح المدرس لهذه المادة.

وأضاف النجار خلال حواره فى برنامج ( أول مرة ) بقوله: كان والدى أول نافذة جعلتنى أحب أن أكون قائدًا عن طريق كتابة الأعمال الفنية وتحمل مسئولياتها من الألف للياء حيث كان والدى يتمتع بقوة الشخصية وقدرته على المناقشة وتأكيد المعلومات للآخرين.

وعن أول كتاب قرأه فى مجال السيناريو، قال : أول كتاب قرأته كان “الأرض” وقد سألت لوالدى هل طبيعة الريف فى الخارج مثل طبيعته فى مصر فأهدانى بعدها كتاب الأرض لعبد الرحمن الشرقاوى والذى تحول إلى فيلم الأرض للمخرج يوسف شاهين ومسرحية إخراج فهمى الخولى وكان هذا حدثا مفصليا في حياتى لأننى علمت أن القراءة تستطيع أن تقرب بين شعوب العالم.

وعن أول ممثل أحب أداءه التمثيلى قال إنه الفنان حسين رياض الذى كان مبدعًا فى تقديم أدوار الأب وذلك لحبى لشخصية والدى حتى أن آخر أدواره كان فى سهرة درامية من تأليفى بعنوان ( فراغ ).

وحول أول مرة اكتشف فيها أنه يستطيع كتابة أعمال درامية قال : عندما كنت فى الثانوية العامة كان يتم عرض مسرحية فى المدرسة وأثناء قراءتى لهذه المسرحية أملا فى الحصول على دور ذهبت للأستاذ حسين مصطفى مخرج المسرحية فطلب منى أن أكتب المشهد الذى أريده وبعد قراءته للمشهد الذى كتبته أثنى على طريقة كتابتى وكان هذا ميلادى فى علم كتابة الدراما.

وعن أول عمل قدمه للتليفزيون المصرى قال النجار : أول سيناريو قدمته لم يتم تصويره فى البداية ولكن تم تصويره بعد عدة أعمال أخرى قدمت لى وكان سهرة (فراغ) وأصبحت مؤلفًا تلفزيونيًا بها وحصلت على 6 جنيه فى النصف ساعة وكانت تعادل ضعف أجر الإذاعة.

وحول السبب الذى جعله يعيد كتابة المسلسل الدينى ( محمد رسول الله ) قال: كلفني رئيس البرامج فى التليفزيون الإعلامي القدير سعد لبيب بكتابة هذا العمل بسبب انتقادى لظهور المسلمين بشكل تقليدى فى الأعمال الدينية التى أخرجها أحمد طنطاوى وصعق عندما علم أننى مسيحى الديانة ولكن ليس لدى شعور بالخوف من حساسية الموقف ولكنى وجدت دعما منه ومن الممثلين ومنهم الفنان جلال الشرقاوى.

وعن أول عمل قدمه للسينما ، قال : كان فيلم الصرخة بطولة الفنان الراحل نور الشريف الذى كانت لديه ثقافة عالية وكان قارئ نهم جدًا وروعة الحوار بينى وبينه خلق بيننا حالة من الصداقة حتى أنه أخرج لى مسرحية وقام ببطولة العديد من الأعمال التى قمت بتأليفها .

وعن مخرجه المفضل الذى يفضل التعامل معه قال : بالنسبة للتليفزيون كان المخرج الراحل إسماعيل عبد الحافظ لأنه مدرسة تليفزيونية كما أنه كان من أصدقائى المقربين.

وأضاف السيناريست الكبير : إن أول شئ مشترك بينى وبين أخى المخرج رضا النجار هو حب الفن حيث كان رضا مخلصا جدًا أما أول شخص كان يهنئنى فى أى مناسبة فهو السيناريست وحيد حامد وأكثر فنان يضحكنى هو الراحل نجيب الريحاني.

وعن أكثر عمل يعتز به ويتذكره الجمهور ، قال : أعتز بكتابة فيلم الصرخة لأنه لازال العمل الوحيد الذى يتحدث عن الصم والبكم ومشاكلهم وحياتهم وندمت على كتابتى لمسلسل بابا نور وعن أول الأعمال التى يتذكرها لى الجمهور فهو محمد رسول الله والأصدقاء.

وعن عيوبه ، قال : العاطفية الزائدة وسرعة البكاء كما أن مواقف الموت تكسرنى .