درة تبهر متابعيها بفستان فضي عبر صفحتها انستجرام

نشرت الفنانة التونسية درة عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة لها.

وظهرت فى الصورة بفستان أنيق باللون الفضي فى مهرجان الجونة السينمائي، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها.

وظهرت درة بفستان طويل باللون الرمادي ومنفوش من الأسفل من التل، والدانتيل المطرز والناعم من الجزء العلوي للفستان بتصميم كب مميز، واختارت حقيبة وحذاء بلون يتناسب مع إطلالتها .

واختارت درة تسريحة شعر انسيابية مميزة وناعمة، وهو ما تناسب مع إطلالتها.