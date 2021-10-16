حسن أبو الروس يطرح أغنية جديدة بعنوان ”فلتت منك” على اليوتيوب

طرح الفنان حسن أبو الروس ، على قناته على يوتيوب أغنية جديدة بعنوان "فلتت منك"، بمصاحبة النجمة دينا الشربينى، حيث شاركه الغناء، والأغنية من كلمات حسن أبو الروس، وألحان وتوزيع ديزل.
وكانت النجمة دينا الشربينى والفنان حسن أبو الروس قد وصلا الجونة ، الخميس الماضى، للمشاركة في حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائى، وحرص الاثنان أن تجمعهما سيارة واحدة من مطار الغردقة إلى مقر إقامتهما فى الجونة مثلما حرصا دخول حفل الافتتاح سويا.
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