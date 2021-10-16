وفاة السيناريست الكبير كرم النجار صباح اليوم

أعلن الفنان منير مكرم - عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية - وفاة السيناريست كرم النجار، في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب منير مكرم ، في منشوره على فيسبوك: «الدوام لله .. المؤلف الكبير كرم النجار»، ولم يكشف منير مكرم أي تفاصيل خاصة بموعد الجنازة وتشييع الجثمان.

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