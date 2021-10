مايكل كين يعتزل الفن بسبب معاناته من محدودية الحركة ويركز على تأليف...

أعلن النجم الكبير مايكل كين، فى مقابلة هذا الأسبوع، أنه من المحتمل اتجاهه للتقاعد من التمثيل الآن عن عمر يناهز 88 عامًا، حيث ظهر نجم الشاشة الأسطورى على إذاعة BBC Radio 5 ، وأشار خلال حديثه إلى أنه يعانى من محدودية الحركة، وأضاف: "لا توجد نصوص بالضبط تعرض على رجل رائد يبلغ من العمر 88 عامًا، هل تعلم؟"، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وقال مايكل، الذي بدأ التمثيل في عام 1953: "لم أعمل منذ عامين ولدي مشكلة في العمود الفقري تؤثر على ساقي لذا لا يمكنني المشي جيدًا".

علاوة على ذلك، أشار إلى المذكرات التي كان ينشرها على مدار السنوات العديدة الماضية - The Elephant In Hollywood عام 2010 و Blowing The Bloody Doors Off في عام 2018، وقال: "كما كتبت كتابان تم نشرهما وكانا ناجحين، لذا فأنا الآن لست ممثلاً - أنا كاتب".

وسابقًا، ذكر مايكل كين في حوار مع مجلة Candis نقله موقع الديلي ميل، أنه قرر العيش لفترة أطول قليلاً بابتعاده عن الكحول، خاصة بعدما أصبحت لديه نظرة جديدة للحياة، بالتزامن مع وجود أحفاده منه حوله، وقال مايكل كين أن أحفاده منحوه فرصة جديدة للحياة دون أي قلق أو متاعب.

وفي سياق مختلف شارك مايكل كين المغني إلتون جون، في دعاية طريفة تحث الناس على التطعيم للوقاية من مرض كوفيد-19، ويستغرق المقطع 90 ثانية ويظهر فيه جون وكأنه في تجربة أداء تمثيلي فيما يظهر كين في مشهد آخر وهو يتلقى التطعيم.

ويظهر جون في الدعاية، وكأنه يشارك في تجربة أداء تمثيلي للحصول على دور في الإعلان وفي أجواء طريفة، يوجه المخرج انتقادات لمهارات جون في التمثيل ولأدائه "المفتعل" إلى أن بدأ في تقليد طريقة مايكل كين في الكلام.