يسرا تعود للمسرح بعد غياب 20 عاما

قالت النجمه يسرا أنها تعود لخشبة المسرح بعد فترة غياب طويلة دامت ما يقرب من 20 عامًا في موسم الرياض، حيث وافقت مؤخرًا على العودة لخشبة المسرح، بعمل مسرحي بعنوان مؤقت "زيارة السيدة العجوز" وهي مسرحية عالمية من تأليف الكاتب الألماني فريدريش دورينمات لافتة إلى أنها تعقد جلسات العمل مع صناع العرض المسرحى بعد عودتها من مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الخامسة، للاستقرار على فريق العمل.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا المسرحية، كانت مسرحية "لما بابا ينام" عام 2002، بطولة علاء ولي الدين، أشرف عبد الباقي، حسن حسني، هشام سليم، وسعيد طرابيك، ومن تأليف أحمد عوض، وإخراج خالد جلال.