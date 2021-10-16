ابو ظبي - احمد الجزار - طمأنت أنجيلا بشارة الزوجة السابقة للفنان وائل كفوري جمهوره على حالته الصحية، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام نشرت بشارة صورة للسيدة مريم العذراء كتبت معلقة على الصورة “الحمد لله على سلامتك أبو ميشيل.. وائل بخير الحمدلله”. يشار أن وائل كفوري تعرض لحادث سير مروع على طريق الأوتوستراد بمدينة جبيل شمال بيروت نقل على إثره لمستشفى المعونات لتلقي العلاج اللازم وعن أسباب الحادث كشفت مواقع لبنانية أن سيارة وائل كفوري ارتطمت بحواجز اسمنتية على الطريق وليس بسيارة أخرى كما ظن البعض. كما حرص نجوم الفن في مختلف الدول العربية على الاطمئنان على صحة وائل كفوري وتمنوا له الشفاء العاجل اقرأ أيضا قذف خارج السيارة وكان برفقة حبيبته.. نقل وائل كافوري للمستشفى بعد تعرضه لحادث سير مروع فيديو يكشف تفاصيل حادث وائل كافوري وحقيقة وجود شبهة جنائية فيما حدث شاهد أيضا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول تعليق من طليقة وائل كافوري بعد تعرضه لحادث سير مروع ودخوله المستشفى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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