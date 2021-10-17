شاهد.. صبا مبارك تشارك متابعيها صورا من الجونة

حرصت الفنانة صبا مبارك على مشاركة متابعيها صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام، . وظهرت الفنانة صبا مبارك ، باطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية بدلة باللون الازرق مما أثارت اعجاب متابعيها . و علقت صبا مبارك علي الصور قائلة :" من عرض فيلم كباتن الزعتري "

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