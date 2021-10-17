بالفيديو.. كواليس إطلالة نجلاء بدر بمهرجان الجونة

نشرت الفنانة نجلاء بدر فيديو جديدا لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

و ظهرت فى الفيديو وهي تتحضر لإحدى الاطلالات، مما نال إعجاب متابعيها.

وكشف الإعلامي عمرو أديب، عن رأيه في فستان الفنانة نجلاء بدر، في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الخامسة.

ووجه عمرو أديب، حديثه للفنانة نجلاء بدر أثناء مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع عبر شاشة ام بي سي مصر مساء أمس الجمعة، قائلا: "بصراحة الفستان ميتبلعش"، لترد عليه قائلة: "مش هلبسه تاني، وهرجعه".

فيما علقت الفنانة نجلاء بدر، على حملة الانتقاد الواسعة على ملابسها وفستانها في حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة، قائلة: "مش فاهمه في ايه، ومش عارفة عملت ايه، وكان في تعليقات صعبة الصراحة".

وأضافت نجلاء بدر، أن شكل الفستان في الطبيعي مختلف تماما عن الصور أمام الكاميرات، متابعة أنه: "لو أقصد أن أكون متعريه مكنتش لبست نصف الفستان التاني، ومواصفات العري مكنتش موجودة في الفستان".

وتابعت الفنانة نجلاء بدر، أنه: "انا مش بتاعت ترندات السوشيال ميديا، وطول عمري بعيدة عن الموضوعات دي، ومش بتاعة لفت النظر"، مستدركة: "الموضوع اكبر مني وانا مش واحدة بتاعة استعراض وزعلانه واتخضيت ومتوترة من رد الفعل".

وأكدت الفنانة نجلاء بدر، أنها لن ترتدي هذا الفستان مرة أخرى وستقوم بإرجاعه للمصممة، متابعة أن هذا الأمر لم يكن في حسباني وتوقعاتي تماما.

وطالبت الفنانة نجلاء بدر، المتابعين تقييمها من خلال أعمالها الفنية وليست ملابسها في المهرجانات، متابعة: "آسفة وماكنتش متخيلة أن يحصل كل ما حدث، وما كنتش عايزة أضايق حد".